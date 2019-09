Maria Caetano, Rodrigo Torres e João Torrão no Top 100 9 Setembro, 2019 11:17

Terminado os Campeonatos da Europa (19 a 25 de Agosto) em Roterdão (HOL), Maria Caetano (Coroado) continua a ser a atleta portuguesa melhor classificada no Ranking Mundial de Dressage, ao ocupar o 40º posto, e Portugal volta a ter três atletas no Top 100, de acordo com a lista divulgada em 31 de Agosto, pela Federação Equestre Internacional.

Rodrigo Torres (Fogoso) é agora 71º na lista, o que corresponde a uma melhoria de 4 lugares, enquanto João Torrão (Equador) é agora 79º na lista.

A alemã Isabell Werth, Campeã da Europa em Título, segue dominando o ranking mundial ocupando os primeiros dois lugares com os cavalos Bella Rose 2 e Weihegold OLD, seguida da sua compatriota Dorothee Schneider com Showtime FRH.

Confira o ranking AQUI