Maria Caetano entre os 40 melhores do ranking mundial 4 Março, 2020 7:42

Maria Caetano continua a ser a cavaleira portuguesa melhor classificada no ranking mundial de dressage, ao ocupar o 38.º posto, (2021 pontos) e Portugal continua a ter três cavalos no Top 100, de acordo com a lista divulgada esta segunda-feira, dia 2, pela Federação Equestre Internacional (FEI).

Maria Caetano (Coroado) subiu uma posição em relação ao mês passado, enquanto João Miguel Torrão (Equador) desceu uma posição é agora 56.º na lista (1886 pts). Rodrigo Torres é o 69.º melhor do mundo (67.º em Fevereiro) (1839 pts). Duarte Nogueira (Beirão) ocupa a 118.ª posição do ranking – 116.º no mês passado (1646 pts).

Domínio incontestável de Isabell Werth na hierarquia mundial. Esta campeã alemã ocupa os dois primeiros lugares do ranking com as suas duas montadas, Bella Rose 2 e Weihegold OLD, enquanto a sua compatriota Dorothy Schneider com Showtime ocupa o terceiro lugar.