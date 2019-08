Maria Caetano e «Fenix de Tineo» no pódio em Münster 5 Agosto, 2019 0:17

Num cenário magnífico, tendo como pano de fundo o Castelo de Münster (Alemanha), Maria Caetano foi sétima classificada no Grande Prémio do CDN de Münster, na passada sexta-feira com o garanhão Lusitano Fénix de Tineo (Rubi AR x Aolga por Oheide AR), alcançando a nota final de 70,180%.

No Grande Prémio Kür no sábado à noite, Maria com Fenix de Tineo de 9 anos, alcançou a nota elevada de 75,200%, partilhando o pódio com os olímpicos alemães, Ingrid Klimke com Franziskus (79,300%) e Christoph Koschel com Ballentines 10 (75, 850%), primeiro e segundo classificados respectivamente.

Resultados – Grande Prémio

Resultados – G.P. Kür