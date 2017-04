Maria Caetano Couceiro sobe ao 60º lugar do Ranking Mundial de Dressage 5 Abril, 2017 18:26

A cavaleira portuguesa Maria Caetano Couceiro (Coroado AR) subiu 30 lugares no ranking Mundial FEI de Dressage publicado em 31/03/2017 e passou a ocupar a 60.ª posição (1758 pontos) no circuito profissional, colocando-a em número um nacional. Os excelentes resultados deste conjunto, alcançados em Medina-Sidonia, Valência e Estugarda são os responsáveis por esta ascenção.

Quanto aos restantes cavaleiros portugueses, Filipe Canelas (Der Clou) em 130.º lugar (1517 pts); Miguel Ralão Duarte com Xenofonte d’Atela em 132.º (1511 pts); o “rookie” Boaventura Freire (Sai Baba Plus) subiu 27 posições e ocupa o 144.º lugar (1478 pts). Daniel Pinto (Santurion de Massa) ocupa o 202.º lugar, tendo subido 20 posições (1314 pts).

Os três primeiros lugares do ranking, mantém-se inalterados, pertencendo a liderança à campeã do mundo alemã Isabell Werth (Weihegold) com 3017 pontos, seguida das suas compatriotas Kristina Bröring-Sprehe (Desperados) com 2821 pontos e de Dorothee Schneider com Showtime FRH (2704 pts).

