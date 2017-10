Maria Caetano Couceiro sagra-se campeã de Portugal de Ensino 2017 2 Outubro, 2017 9:31

Pela quarta vez, na sua carreira desportiva, Maria Caetano Couceiro vence o Campeonato de Portugal de Ensino.

Montando Coroado AR (x Rubi) Maria esteve em grande no Campeonato Nacional de Seniores, que se realizou este fim-de-semana na Sociedade Hípica Portuguesa, tendo conquistado dois pódios nos três dias de competição. Este conjunto venceu o Grande Prémio (72,720%), conseguiu o segundo lugar no Grande Prémio Especial (67,820%) e ganhou o Grande Prémio Freestyle com 77,310%, totalizando 217,850 pontos, mais de 7,10 pontos no acumulado das três provas que o 2º classificado, Rodrigo Torres com o Lusitano Califa II, Medalha de Prata, com um total de 210,750 pontos. Ricardo Ramalho com o Hanoveriano Despinio recebeu a Medalha de Bronze totalizando 205,830 pontos.

Nos escalões mais jovens foram também conhecidos na tarde de domingo, os campeões: em Iniciados, Lucas Lourenço Lopes (Aquiles do Ilhéu) (63,520%, 59,540%, 61.760%; nos Juvenis, Francisca Castro Monteiro (Weserprinz) renovou o título (71,160%, 70,420%, 68,680%); nos Juniores, Sebastião Lucas Lopes (Arrogante) (67,880%, 67,360%, 68,020%) e nos Jovens Cavaleiros o vencedor foi Martim Meneres (Equador) (69,920%, 70,300%, 70,390%).

CRITÉRIOS DE CAVALOS NOVOS

Paralelamente ao campeonato, realizaram-se os Critérios de Cavalos Novos de Ensino que reuniu 10 conjuntos:

Cavalos de 4 Anos: Iris (Escorial x Bemparecida por Perito) (criador e proprietário Coudelaria Luis Bastos), montada por Ricardo Reis conquistou a Medalha de Ouro nesta classe com a média final de 70,033% (72,667% + 67,400%). Iris foi ainda contemplada com um prémio adicional, atribuído ao cavalo Lusitano com a pontuação mais elevada. Isco (Pioneiro x Rola, por Herodes) do criador Sociedade das Silveiras e propriedade de Frederico Freitas Gingeira (72,467% + 65,400%) conquistou a Medalha de Prata, montado por Mafalda Galiza Mendes e Iraque (Rubi x Aguarela por Regalo) (64,267% + 72,400%) do criador e proprietário Dr. Pedro Ferraz da Costa recebeu o bronze, montado por Luciana Inácio.

Cavalos de 5 Anos: Medalha de Ouro para a égua Hanoveriana Fany Plus (x Furst Romancier) do criador e proprietário Dressage Plus montada por António Alvadia (70,000% + 69,200%). O Lusitano Havano (x Violino) de Margarida Dias recebeu a Prata (65,800% + 67,800%).

No escalão de cavalos de 6 Anos, apenas com um participante, o cavalo PD Garlie IGE recebeu a Medalha de Ouro (69,400% + 63,400%).

Cavalos de 7 Anos: Medalha de Ouro para o garanhão DWB Gronskovlunds Romeeo (x Dan Warm) montado por Maria Pais Amaral que alcançou a média final de 72,125% (70,700% + 73,550%). Prata para Fogoso (x Rico) montado por Rodrigo Torres (67,850 + 71,100%).

Resultados

Campeonato de Portugal de Ensino 2017

SENIORES

1º Maria Caetano Couceiro – Coroado AR – Medalha de Ouro

2º Rodrigo Torres – Califa II – Medalha de Prata

3º Ricardo Ramalho – Despinio – Medalha de Bronze

JOVENS CAVALEIROS

1º Martim Meneres – Equador – Medalha de Ouro

2º Yoann Pinto – Xelim – Medalha de Prata

3º Manuel Vinagre – Almansor – Medalha de Bronze

JUNIORES

1º Sebastião Lucas Lopes – Arrogante – Medalha de Ouro

2º Sofia Melo – Lilli – Medalha de Prata

3º Maria do Carmo Marcelino – Tim – Medalha de Bronze

JUVENIS

1º Francisca Castro Monteiro – Weserprinz – Medalha de Ouro

2º Mafalda Deitado – Bandolim – Medalha de Prata

3º Catarina Melo – Zig-Zag – Medalha de Bronze



