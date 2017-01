Maria Amaral reforça a sua quadra para 2017 11 Janeiro, 2017 14:35

Com o iniciar da época de 2017, a cavaleira de Dressage Maria Amaral aposta em dois cavalos.

O Lusitano Fidalgo TVF (Rico x Abetarda por Raja) de 7 anos, com o qual pretende competir a nível nacional e internacional em Small Tour. Fidalgo, pontuado como garanhão com 74,5 pt., conquistou a medalha de ouro (2º lugar), na classe 5 anos ou mais, na Feira Nacional do Cavalo Golegã 2016.

Em paralelo Maria Amaral adquiriu na Dinamarca o castrado dinamarquês Gronskovlund’s Romeeo de 7 anos. O cavalo é filho do garanhão Skovens Rafael (por Blue Hors Romanov).

A propósito do dinamarquês Gronskovlund’s Romeeo, Maria refere que “é um cavalo com muita qualidade nos três andamentos e com um enorme talento para reunir. Acho que tem um grande futuro pela frente. O cavalo fez apenas duas pequenas competições nacionais na Dinamarca onde conseguiu muito bons resultados (77% e 81%)”.

Durante a época desportiva de 2017 Maria Amaral pretende iniciar este cavalo nas provas de cavalos novos de 7 anos e evoluir até ao nível de São Jorge. Vai começar por competir a nível nacional, mas pretende também competir em alguns internacionais.

Maria treina actualmente com o seu marido, Rodrigo Torres.



Fidalgo TVR (Rico x Abetarda por Raja) – Foto (c) Rui Godinho