Marco Boavista faz tocar a portuguesa na Holanda

No passado fim de semana decorreu na Holanda no Hippisch Centrum Exloo um concurso internacional e nacional de Equitação de Trabalho que contou com a presença de 66 conjuntos de 6 países

No nível internacional o podium foi português com Marco Boavista a vencer com HVT do Penedo(Viçoso da Brôa x Ditosa do Penedo) propriedade de Stal Vreedenburgh, com as pontuações de 71,94% no ensino, 75,27% na maneabilidade e primeiro na velocidade somando um total de 48 pontos os que lhes garantiu a vitória.

“Para mim foi uma vitória com um sabor especial, porque o HVT competiu pela última vez em equitação de trabalho comigo em Março de 2020 desde daí esteve sempre focado em Dressage com a minha namorada Hester bischot e competem em nível Inter II, a juntar a falta de rodagem em pistas de equitação de trabalho junta se o facto de ainda estar a recuperar de uma perna que fraturei em novembro do ano passado, isto junto fazíamos planos para apenas dar rodagem ao HVT, o que depois do ensino e maneabilidade se tornou mais do a expetativa, a velocidade fizemos a gosto e o recorde de pista”

Segundo lugar pela Alemanha Hannah Helczinnua com Garoto da Caniceira somou 39 pontos e a holandesa Hester Bischot com Gallito do Pujedo fecharam o podium com 38 pontos.

No nível Juniors pela Holanda, Carmen Coronel foi a vencedora montando Guito do Penedo, seguida de Lieke Spaans e Agnitta II-52, terceiro lugar para Marlon Somers com Moravita’s Galante

Nos escalões nacionais no nível WE3 Jordy Multem com Dante pela Holanda.

No Nível WE2 Sophie Timmer montando PSL Milho Rei de Odiana foram os vencedores.

Nível WE1 Merel de Nijs e Benthe saíram vitoriosos e no nível mais baixo Introdução a vitória ficou com Marielle Corveleijn com Romero.

De Portugal ainda tiveram a julgar esta competição os juízes internacionais António Vicente e Nuno Baptista e Henri Jacobsen foi o juiz nacional.

Todos os resultados podem ser consultados no gira.io