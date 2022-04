Manuel Grave em quarto lugar no CCI3*S de la Finca Los Navazuelos

O atleta português, Manuel Grave, ficou este domingo muito perto de conquistar um lugar no pódio no CCI3*S de la Finca Los Navazuelos de Madrid.

Decorreu este fim-de-semana em Majadahonda o concurso completo internacional que contou com provas correspondentes a um CCI3*S, CCI2*S, CCN-100 e CCN-80 e a participação dos portugueses Manuel Grave, Augusto Calça e Pina e Francisco Stilwell.

O olímpico espanhol, Albert Hermoso, fez a dobradinha no CCI3*S ao conquistar a primeira posição com «Quilate» com 31,3 pontos e a segunda montando a «Keenabout Wonderland Z» com 39,9 pontos, enquanto o francês Gilles Pons ocupou o terceira posição do pódio com «Telstar de Bordenave» com 40,7 pontos.

Manuel Grave montando Carat de Bremoy alcançou a quarta posição com 67,41% na prova de ensino completando as três fases com 41,0 pontos acumulados.

Os espanhóis dominaram o pódio do CCI2*S, pertencendo o triunfo a David Periñan com «Arquillo Dv» com 27,6 pontos acumulados. Na segunda posição ficou Alvaro Troncoso com «Chalana» (34,4pts) e em terceiro Alfonso Bilbao com «Nino Cg» (37,4pts). Manuel Garve que disputou esta prova com Let’s Win, alcançou a 8ª posição (44,6pts) e Agusto Calça e Pina terminou em 24º com Murphy AC (95,5pts).

Resultados AQUI