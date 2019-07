Mais de uma centena de crianças nas Férias a Galope 2019 28 Julho, 2019 14:51

Mais de uma centena crianças, já usufruíram do programa Ferias a Galope 2019, que continua até dia 16 de Agosto, na Academia equestre João Cardiga, em Barcarena, Oeiras.

Trata-se de uma colonia de ferias lúdico-pedagógica que tem por base, atividades de equitação, realizadas com o objetivo de proporcionar aos participantes o desenvolvimento das suas potencialidades, ensinando padrões de comportamento como: “ajudar, aceitar ser ajudado, aceitar as próprias limitações e respeitar as limitações dos outros”.

Das 9h00 às 18 horas, crianças e jovens dos 6 aos 15 anos tem acesso a atividades relacionadas com o cavalo, incluindo aulas de equitação, de acordo com o nível de cada um (desde a iniciação até sela 4), passeios, jogos e gincanas. O programa inclui, ainda, algumas atividades complementares tais como piquenique no parque, jogos lúdico – pedagógicos, que desenvolvem competências transversais e, sobretudo, muita risada e descontração

Local: Academia Equestre João Cardiga

Estrada do Caminho da Serra – Leceia – 2730-040 Barcarena (Tagus Park)

Inscrições através de geral@academiaequestrecardiga.com ou info@academiaequestrecardiga.com

Telefones; 214212261 – 935531202