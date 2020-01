Mais de 50 conjuntos no 21º Raide Hípico em Santa Eulália 20 Janeiro, 2020 10:57

O 21º Raide Hípico “Luís Tello Barradas” decorreu este sábado, dia 18, na freguesia de Santa Eulália, numa organização da Associação Humanitária local e Sociedade Recreativa, Popular e Desportiva da Juventude de Santa Eulália e que juntou várias dezenas de cavaleiros.

Esta é uma das provas que junta mais cavaleiros em Portugal e, este ano, para lá de uma representação portuguesa numerosa, também marcaram presença cavaleiros do país vizinho.

Tal como nas edições anteriores, o programa iniciou-se após as inspecções, com a partida do grupo, dos diversos escalões e competições, junto aos silos da Cersul, sendo que a competição contou com percursos de 100, 80 e 40 quilómetros, por caminhos da freguesia de Santa Eulália.

Os vencedores desta edição foram: Rui Lanternas, com Siena IL3. na prova CEI*, de 100 quilómetros; na categoria CEP 100 quilómetros o único participante foi José Gonçalves Silva com Pompouling ao Luar; no CEN* 80 quilometros venceu Filipe Ramos com Jake de S.Pedro, enquanto Margarida Marques, que montou Hortelã, foi primeira na categoria CEN40 quilómetros.

