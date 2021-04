Mais de 300 conjuntos em Lisboa – Hipismo volta a desconfinar 19 Abril, 2021 20:07

O hipismo faz parte das modalidades listadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), no arranque da segunda fase do plano de desconfinamento em Portugal.

Foram mais de 300 conjuntos que participaram no CSN-A nos dias 16, 17 e 18 de Abril que beneficiou de tempo solarengo e temperaturas agradáveis.

Na jornada de sexta-feira destacaram-se Maria Lúcio (Everest) 1,00m; Alexandre Malta (Rivage de Kerser); Mariana Gonçalves (Kris) 1,20m; António Matos Almeida (Canada Z) 1,30m e Hugo Tavares (Cicero) 1,40m. No sábado, Mariana Gonçalves montando Kris, subiu novamente ao pódio na prova disputada em duas fases tendo registado o melhor tempo 32,77s dos 13 conjuntos quer terminaram as duas fases sem penalizações.

No domingo, brilhou Duarte Seabra com Biloba des Chaines no Grande Prémio desenhado pelo chefe de pista José Santos com obstáculos (15) a 1,45m ao vencer com o único duplo percurso sem faltas.

Filipe Guinato foi segundo e terceiro classificado com Buzz L’Eclair Team John e Bigstar respectivamente. Mário Prieto em quarto com Tornedo Dingershof Z e John Mcentee ocupou o quinto e sexto lugares com HHS Calais e HHS Burnchurch. Classificaram-se ainda Hugo Carvalho em sétimo com Vichy du Puits e João Marquilhas em oitavo com Glamour ES.

Resultados AQUI