Maia acolheu a 4ª jornada do Campeonato Nacional de Corridas de Cavalos

O Hipódromo Municipal da Maia em Silva Escura, recebeu no último domingo (5) a 4ª jornada do Campeonato Nacional da Liga Portuguesa de Trote e Galope 2022.

A jornada contou com a realização de sete mangas: três da especialidade de Galope, três de Trote Atrelado e uma de Póneis.

No Galope, foram realizadas duas provas de 1600 metros, com «Orly Gold», da Quadra Criações Gold, montado por Paulino Oliveira a vencer confortavelmente a primeira e na segunda, o protagonista foi «Mrs Jennings» da Quadra Serrinha, montada por Simão Santos.

Nos 2000 metros, venceu «Remember Me» da Quadra Paulo Abreu, com a brilhante monta de João Moreira, que no arranque da corrida teve a infelicidade de perder um estribo conseguindo recolocá-lo após 100 metros. Esta dupla alcançou a liderança da corrida na primeira curva tentando Moreira levar o cavalo da forma mais confortável possível. Na última volta, João Moreira começou a incentivar novamente «Remember Me» porque o cavalo «Gold Beach» da Quadra Da Invicta com o jóquei Diogo Duarte estava a aproximar-se. Porém, na reta final «Remember Me» foi superior conseguindo o primeiro lugar. «Gold Beach» terminou em segundo lugar enquanto «Aroha» da Quadra Horsepower montado por Filipe Vaz, foi terceiro.

Na primeira manga de trote atrelado, a Quadra I Love My Horse destacou-se nos 2200m vencendo «Buzz du Net» com o driver António Bessa. Acúrcio Peixoto da equipa Jardins Acúrcio, foi segundo classificado com «Best of Darling» e «Alive Madrik» da Quadra Jardins Acúrcio com o driver José Ferreira foi terceiro.

Na segunda prova de trote, a Quadra Pec Natura voltou a destacar-se vencendo nos 2400m com «Vendredi de Loisel» com o driver Sérgio Oliveira.

Na terceira prova de trote, assistiu-se a uma óptima vitória de «Au Temps Dubonheur» da Quadra I Love My Horse com o driver António Bessa.

«Au Temps Dubonheur» segue na liderança do campeonato nacional de trote atrelado com um 2º lugar e 3 vitórias consecutivas. É um cavalo muito fácil com boas características, rápido, forte e muito competitivo. Esta última vitória teve um início de prova difícil pois partiu ligeiramente atrasado, tendo recuperado facilmente no momento certo e a 900 metros da chegada passou a liderar a prova vencendo confortavelmente por vários comprimentos.

Nos Póneis, o vencedor foi «Faisca» da Quadra Russiforever com a jóquei Lara Faria.

