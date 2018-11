Madrid Horse Week: 5 Cavaleiros portugueses inscritos (VÍDEO)

Começa no próximo dia 23 de Novembro uma nova edição do Ifema Madrid Horse Week. Vários dos melhores cavaleiros do mundo estarão em Espanha para participar na Taça do Mundo de Saltos e na primeira Taça do Mundo de Dressage que se realiza pela primeira vez no país vizinho, bem como a 2ª edição do Trofeu Maestros de la Vaquera.

Em representação de Portugal estão inscritos os seguintes cavaleiros:

CDI-W

Maria Caetano Couceiro (Coroado) GP e GPF

Rodrigo Torres (Fogoso) GP e GPF

CSI5*-W

Luís Sabino Gonçalves (Dominka van de Lucashoeve e Unesco du Rouet)

CSI2*

Luís Ferreira (Cerruti van Ter Hulst Z e Kheros van´t Hoogeinde)

Leonel Maio Luis (Monalisa LS)

Master List – CDI-W

Master List – CSI5*-W

Master List – CSI2*