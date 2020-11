Lusitanos «Jasmim Plus» e «Irano da Estribeira» inscritos no Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Dressage 12 Novembro, 2020 18:20

Entre 9 e 13 de Dezembro, em Verden (Alemanha), realiza-se o Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Dressage, que este ano irá contar com a participação de dois cavalos Lusitanos. Este ano o evento vai decorrer sem a presença de espectadores, devido à pandemia Covid-19.

Foram seleccionados os melhores cavalos de dressage de 5, 6 e 7 anos, dos vários Studbooks. O Studbook Lusitano, será representado por «Jasmim Plus» e «Irano da Estribeira».

«Jasmim Plus« de 6 anos, (Escorial x Estrela Plus por Peralta Pinha) do criador e proprietário Dressage Plus, vai ser montado pela cavaleira de Grande Prémio, Maria Caetano, enquanto a cavaleira francesa, Charlotte Chalvignac Vesin, vai competir com o Lusitano, castrado de 7 anos, Irano da Estribeira (Rubi AR x E Hora por Hostil JGB). Este conjunto conquistou recentemente a medalha de bronze no Campeonato Francês para cavalos de 7 Anos de Dressage, pontuando 73,252%. Este cavalo da Quinta da Estribeira é propriedade de Olivier Arnald, Jean Vesin e Cyril Zieba.

Lusitano sobe à 6ª posição no Ranking Mundial de Raças

Os rankings finais de 2020 da World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) foram actualizados no dia 30 de Setembro, contemplando o Studbook Lusitano com a 6ª posição (10.007 pontos) na classificação de raças de cavalos de Dressage.

Pontuaram para o Studbook, os Lusitanos: Equador (x Quo Vadis) 1987 pts, Actuelle de Massa (x Pastor Gub) 1798pts, Esporim (x Pagão) 1668pts, Fenix de Tineo (x Rubi AR) 1537pts, Beduino Lam (x Dardo II) 1527 pts e Garrett (x Único) 1490 pts.

Em 2017 Maria Caetano participou com Fénix de Tineo neste campeonato. Em 2010, participaram os lusitanos Zaire com Miguel Ralão Duarte e Zuelo com Luís Azeitona. Em 2007, participaram: Miguel Ralão Duarte (Talisco e Sigonha), Jeannette Jenny (Triunfo e Spartacus) e Leonor Ramalho (Tejo e Sol). Apesar da grande expectativa nessa altura os resultados foram muito abaixo do esperado.

Consulte o site do Campeonato AQUI