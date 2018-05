Lusitano «Alcaide» continua a encantar nas pistas internacionais (VÍDEO) 23 Maio, 2018 8:06

A cerca de 4 meses dos Jogos Equestres Mundiais, o cavalo Lusitano «Alcaide» (Lobito x Paloma por Novilheiro) do criador Sociedade Agricola Oliveira Martins, montado pelo olímpico espanhol, Claudio Castilla Ruiz, brilhou no recente CDI3* de Segóvia, (10 a 12/05) vencendo o Grande Prémio e G.P. Freestyle.

Castilla Ruiz e o garanhão de 13 anos venceram o Grande Prémio com a média de 71,957%. No Freestyle, ao som dos acordes da guitarra espanhola que acompanhava perfeitamente os andamentos de Alcaide, alcançaram a sua melhor pontuação de sempre, 75,750%. As transições, piafé e passage foram sublimes, destacando-se o piafé frente ao júri que deixou o público encantado com a precisão do exercício.

Resultados – Grande Prémio AQUI

Resultados – Freestyle