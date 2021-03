Luís Sabino Gonçalves sobe 21 posições no Ranking Mundial 5 Março, 2021 9:50

A Federação Equestre Internacional (FEI) divulgou a actualização do Ranking Mundial de Saltos, tendo-se registado alterações nas classificações dos cavaleiros portugueses, neste mês de Março.

Luís Sabino Gonçalves (Argan de Beliard), que no passado domingo conquistou o Grande Prémio da 5ª semana do Desert Circuit (CSI3*), subiu 21 posições no ranking e ascendeu à 135ª posição (1449pts). Fruto de várias vitórias e classificações alcançadas e contabilizadas, durante o mês passado em Thermal, California, Luís amealhou mais alguns pontos.

Luciana Diniz continua a ser a melhor portuguesa no ranking ao ocupar o 37º lugar, (2090 pts), enquanto Rodrigo Giesteira Almeida encontra-se classificado entre os 100 melhores, na 97ª posição (1610pts).

O suiço Steve Guerdat mantém-se na liderança deste ranking com 3627 pontos, seguido do seu compatriota Martin Fuchs com 3433 pontos. Pela Alemanha, Daniel Deusser ocupa o 3º lugar (3432pts).

Consulte o ranking Longines completo AQUI