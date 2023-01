Luís Sabino Gonçalves conquista ouro e bronze na Florida (VÍDEO)

O cavaleiro português Luís Sabino Gonçalves dominou o UF Health Grande Prémio, conquistando o primeiro e terceiro lugares do pódio neste sábado, no World Equestrian Center em Ocala, Florida.

Com as bancadas repletas de público, Luís, montando a sua nova aquisição o SF Bemol des Champs (Chef Rouge x Ornella Des Champs) de 12 anos, anteriormente montado pelo cavaleiro francês Steve Rousseau, venceu o Grande Prémio desenhado pelo chefe de pista americano, Kenny Krome e assegurou o terceiro lugar do pódio com a égua SF Vick du Croisy (Lord Carthago x Merveille Ducroisy).

Participaram 32 conjuntos em representação de 12 países, mas apenas 12 superaram o percurso inicial sem faltas para disputar o desempate. Nove conjuntos terminaram o desempate com um duplo percurso sem faltas.

Luis, visivelmente satisfeito com o resultado de Bemol des Champs neste GP, comentou, “Comecei a montar o cavalo em Novembro passado. Este é o primeiro GP que ganho com Bemol des Champs que me surpreendeu pelo seu espirito competitivo e vencedor.”

O mexicano Armando Hassey com Lomax foi 2º classificado.

Resultados

$100,000 UF Health Grand Prix

1) Luis Sabino Gonçalves (POR) & Bemol des Champs, Sigma Stables LLC: 0 | 0 | 37.424

2) Armando Hassey (MEX) & Lomax, Armando Hassey: 0 | 0 | 38.445

3) Luis Sabino Goncalves (POR) & Vick du Croisy, Sigma Stables LLC: 0 | 0 | 38.517

4) Rowan Willis (AUS) & Wellington Grey Goose, Rowan Wills: 0 | 0 | 38.680

5) Devin Ryan (USA) & Eddie Blue, LL Show Jumpers, LLC: 0 | 0 | 38.884

6) Sharn Wordley (NZL) & Valentine Car, Fernando Cardenas Jr.: 0 | 0 | 39.595

7) Vicente Guillen (VEN) & Rustica LS La Silla, Tranquility Farm: 0 | 0 | 40.762

8) Sharn Wordley (NZL) & Gatsby, Della Wordley: 0 | 0 | 42.557

9) Tom Foley (IRL) & Skara Glen’s Para Bellum, NRG Farm LLC: 0 | 0 | 50.208

10) Hunnter Hollowa (USA) & Eastern Jam, Hays Investment Corp.: 0 | 4 | 40.556