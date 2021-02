Luís Sabino Gonçalves conquista duplo pódio na California (VÍDEO) 7 Fevereiro, 2021 4:49

Uma boa prestação do cavaleiro português, Luís Sabino Gonçalves, ao conquistar dois pódios no CSI3* Thermal (California), este fim-de-semana.

Neste sábado Luís Sabino numa prova com desempate com Argan de Beliard conquistou um óptimo 2º lugar (34,04s) na prova com barrage com obstáculos a 1,50m desenhada pelo chefe de pista mexicano, Manuel Esparza. Dos 42 conjuntos que alinharam, apenas nove com um percurso inicial sem faltas disputaram o desempate. No desempate seis conjuntos terminaram com duplos percuros sem faltas. Venceu esta prova qualificativa para o Grande Prémio de domingo, Christian Heineking com NKH Cento Blue (33,3s).

Montando Camino Imperio Egipcio, Luis Sabino Gonçalves na sexta-feira (05) subiu ao terceiro lugar do pódio (80,85s) numa prova ao cronómetro que contou com a participação de 19 conjuntos. Chandler Meadows venceu esta prova com obstáculos a 1,45m com Christy JNR (71,83), enquanto Mariano Maggi completou o pódio com Quintago VA (73,64s).

Luís, está inscrito com os cavalos, Argan de Beliard e Camino Imperio Egipcio, no Grande Prémio (1,55m) no qual vão alinhar 37 conjuntos este domingo.

Resultados AQUI