Luís Sabino começa 2022 no 110.º lugar do “ranking” mundial

O cavaleiro português Luís Sabino Gonçalves entra no novo ano com o estatuto de 110º cavaleiro mundial, de acordo com o ranking de saltos de obstáculos para 2022, divulgado pela Federação Equestre Internacional

Luís, subiu 22 posições fruto das suas boas prestações no CSI-W de Forth Worth (Texas) e Thermal (Califórnia) e Las Vegas, sendo o atleta nacional mais bem posicionado, nesta lista publicada em 31 de Dezembro de 2021.

Luciana Diniz, desceu 9 posições e ocupa a 112º posição, enquanto Rodrigo Giesteira Almeida subiu 20 posições e encontra-se em 169º.

O sueco Peder Fredricson mantém-se em primeiro lugar do ranking com 3030 pontos, seguido do suíço Martin Fuchs que subiu duas posições (2740 pontos). O alemão Daniel Deusser ocupa o terceiro lugar com 2685 pontos.

