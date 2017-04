Luís Figo tem “novo membro na família” (VÍDEO)

A antiga estrela portuguesa de futebol tem um novo elemento na família. Para alegria da mulher, Helene, praticante de dressage, Luís Figo adquiriu o cavalo de KWPN de 5 anos “Hey You” (Romanov x Democraat) por 170 mil euros no leilão que decorreu no dia 15 de Abril, na Bartels’ Academy em Hooge Mierde, Holanda.

O anúncio foi feito na conta do Instagram de Luís Figo: o ex-futebolista tem um “novo membro na família”, como escreveu na rede social. Trata-se, na realidade, de um cavalo que o antigo capitão da seleção portuguesa, hoje com 44 anos, comprou e que se junta aos outros equídeos que a família tinha adquirido nos últimos anos.

Helene Svedin, mulher de Figo há 16 anos, também partilhou a boa nova nas redes sociais, mostrando-se muito feliz com a chegada do novo elemento. “Uma nova aventura… “Hey You”, tenho a certeza de que vamos divertir-nos muito juntos”, brincou a antiga modelo, acompanhada do “novo membro” do clã.

Fonte: Jornal de Notícias