Lucky Luke e Jolly Jumper regressam à televisão 13 Maio, 2021 7:14

Lucky Luke, o icónico cowboy da banda desenhada, vai voltar à televisão. Está a ser preparada uma nova série que vai juntar os estúdios da Federation Entertainment e a produtora francesa Un Pour Tous Productions, segundo escreve a revista “Variety”. No centro da ação? Lucky Luke, o seu cavalo Jolly Jumper e as suas peripécias mais arriscadas e perigosas no faroeste.

Embora ainda não se saiba quando se estreia ou quando começam a ser feitas as gravações, sabe-se que esta nova produção não será animada e que, por isso, contará com atores reais a dar vida a algumas das personagens mais icónicas da história.

E desta história transportada para a televisão farão parte figuras como Les Dalton, Calamity Jane, Pat Poker e Rantanplan. Quanto às pessoas envolvidas na produção, sabe-se que o ator francês Michael Young já terá chegado a acordo com os estúdios, diz a “Variety”.

No entanto, e embora o próprio já tenha interpretado a personagem Billy the Kid na adaptação para cinema, em 2009, da história original de banda desenhada, desta vez deverá ficar atrás das câmaras a assumir a realização do projeto.

Nesta fase inicial, ainda não se conhecem detalhes sobre o elenco ou sobre os argumentistas responsáveis pela adaptação para televisão — nem se a história será um exclusivo de alguma plataforma de streaming ou não.

Na banda desenhada, os livros de “Lucky Luke” continuam a ser publicados. Em 2020 e 2021, o francês Matthieu Bonhomme escreveu e ilustrou dois novos álbuns intitulados “O Homem Que Matou Lucky Luke”e “Procura-se Lucky Luke”, respetivamente.

Em Portugal, ambos os livros são editados pel’A Seita.