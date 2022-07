Luciana Diniz volta a representar o Brasil

A cavaleira olímpica Luciana Diniz após a pausa de um ano por lesão, regressa agora à ribalta da modalidade sob a bandeira do Brasil.

Após 16 anos de um palmarés invejável, Luciana Diniz deixa de representar Portugal.

Representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Rio de Janeiro 2016 e Tóquio 2021.

Luciana, acaba de publicar no seu FB que após uma paragem forçada por lesão em 2021, vai voltar a competir, mas agora com as cores do Brasil que abandonara em 2006.

Equisport que sempre teve uma excelente relação com esta atleta deseja a Luciana Diniz as maiores felicidades nesta nova fase da sua brilhante carreira desportiva.