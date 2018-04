Luciana Diniz e Camargo imbatíveis no Grande Prémio Eschweiler (VÍDEO) 26 Abril, 2018 9:44

A cavaleira luso-brasileira, Luciana Diniz com o garanhão Hanoveriano de 10 anos, Camargo 2 filho da sua célebre égua, Fit for Fun 13, galopou para a vitória sem faltas, vencendo no passado domingo, o Grande Prémio do CSI2* Eschweiler na Alemanha em 43,01 segundos.

Na segunda posição ficou classificada a holandesa Marcelle Hokse com Example (x Ultimo) registando também um duplo percurso sem faltas em 43,19s enquanto o suíço Edwins Smits ocupou a terceira posição do pódio com Dandiego BZ (x Dutch Capitol) em 43,85s.

Resultados – Grande Prémio AQUI