Luciana Diniz conquista brilhante 2º lugar na qualificativa da FEI Taça do Mundo em Oslo (VÍDEO) 22 Outubro, 2019 6:52

Mais uma grande exibição da Luciana Diniz com Vertigo du Desert de 10 anos, ao arrebatar o segundo lugar na primeira qualificativa de 2019/2020, da Longines FEI Taça do Mundo em Oslo, com um duplo percurso sem faltas em 40,40s.

O jovem suíço, Bryan Balsiger de 22 anos, foi o vencedor da qualificativa de Oslo com Clouzot de Lassus (0/0-40s), seguido do conjunto da casa, Geir Guliksen com VDL Groep Quatro (0/0-40,99s).

Com 12 conjuntos apurados para o desempate, a luta pelo primeiro lugar não foi fácil, mas foi a determinação de Bryan Balsiger e a brilhante prestação de Clouzot de Lassus de 11 anos, que lhe assegurou a sua primeira grande vitória, numa qualificativa da Taça do Mundo e o tão cobiçado prize money de €41.740.

Foram trinta e nove conjuntos que disputaram este domingo, o Grande Prémio Taça do Mundo de Oslo. Esta prova, com barrage, contou apenas com doze percursos sem faltas na primeira mão. No desempate cinco conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

A primeira etapa de 14 qualificativas da Taça do Mundo teve lugar no Telenor Arena de Oslo, e o chefe de pista italiano, Elio Travagliati, não fez cerimónias traçando um percurso inicial forte composto por 13 obstáculos e 16 esforços (1,60m). Distâncias exigentes, linhas complicadas e um tempo justo de 78 segundos, causaram problemas a algumas das estrelas em Oslo.

Confira os resultados AQUI