Luciana Diniz começa 2019 no 38.º lugar do “ranking” mundial 3 Janeiro, 2019 7:47

A luso-brasileira Luciana Diniz entra no novo ano com o estatuto de 38.ª cavaleira mundial, de acordo com o ranking de saltos de obstáculos para 2019, divulgado pela Federação Equestre Internacional.

Luciana, subiu quatro posições, sendo como já é habitual, a atleta portuguesa mais bem posicionada, nesta lista publicada em 31/12/2018.

Steve Guerdat volta a ser o número 1 do Ranking Mundial de Saltos

O holandês, Harrie Smolders, após liderar o ranking Mundial de Saltos da FEI durante alguns meses, acaba por ceder este lugar ao suíço Steve Guerdat. Com um final de ano excepcional, Guerdat regressa à posição que ocupava em Novembro de 2012. Steve Guerdat além de participar no circuito do LGCT, foi escalando posições à medida que a temporada indoor ia avançando. Apesar de não ter ganho nenhuma qualificativa da Taça do Mundo Longines, o suíço venceu a final do Rolex Top 10, pela segunda vez.

Quanto a Harrie Smolders, segundo lugar neste ranking da FEI, apesar de ter alcançado bons resultados (2º classificado do Longines Global Champions Tour), o final de 2018 não correu como esperava, pois provavelmente contava manter-se em primeiro com os LGCT Playoff de Praga, porém o fim-de-semana na capital checa correu da pior maneira. Por um lado a sua equipa do Global Champions League foi eliminada, por outro no Super Grande Prémio o holandês sofreu uma queda na segunda mão quando tinha todas as hipóteses de uma vitória.

O alemão Marcus Ehning, subiu para o terceiro lugar, fruto da sua boa prestação nos Playoffs de Praga e a sua vitória no Grande Prémio de Genebra. Este cavaleiro não só subiu um degrau no ranking mundial, como foi o cavaleiro que mais dinheiro ganhou no ano transacto. McLain Ward desceu um degrau e ocupa a quarta posição enquanto o sueco Peder Fredricson mantém-se em quinto. Tanto Daniel Deusser como Ben Maher subiram uma posição para sexto e sétimo, respectivamente. O sueco Henrik von Eckermann desce uma posição para oitavo e a americana Bezzie Madden e o suiço Martin Fuchs completam o Top 10.

