«Losange Bleu» vence o Prix Hypothèse (VÍDEO)

No último domingo, no Hipódromo de Auteuil, presenciamos a vitória do favorito «Losange Bleu» (FR), de 4 anos, no Prix Hypothèse (G.3) com o jóquei Johnny Charron, assumindo a liderança desde a primeira cerca, apesar dos desafios apresentados por «Kapteen», que terminou em quinto lugar.

Xavier Papot, proprietário do campeão «Losange Bleu», estava preocupado antes da corrida devido aos 68 quilos que o cavalo teria que carregar, seis a mais do que «July Flower» e quatro a mais do que «Ine Anjou».

Apesar de algumas falhas menores, o vencedor da edição de 2023 do Prix Renaud du Vivier (Gr.1) esforçou-se até ao fim para dominar «July Flower», que ficou em segundo, enquanto Irish Vacation conquistou o terceiro lugar.

Resultados AQUI