Longines Paris Masters: Australiana Edwina Tops-Alexander vence Grande Prémio (VÍDEO) 4 Dezembro, 2018 8:01

Terminou neste domingo, o Longines Paris Masters com a vitória de Edwina Tops-Alexander no Grande Prémio Longines. Pelo seu triunfo, Edwina recebeu €99 mil em prize money.

Apenas 7 dos 42 participantes conseguiram superar o traçado composto por 13 obstáculos e 16 esforços com obstáculos a 1,60m e classificarem-se para o desempate. Edwina Tops-Alexander e a sua espectacular égua KWPN California registaram o melhor tempo (44,43s) dos três conjuntos que terminaram sem faltas. O italiano Alberto Zorzi com a poderosa Contanga foi segundo classificado, registaram 44,79s, enquanto o irlandês Denis Lynch com The Sinner subiu ao terceiro lugar do pódio (47,04s), conseguindo o último duplo zero na prova.

