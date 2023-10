Longines Global Champions Tour: Rodrigo Giesteira Almeida faz tocar Hino Nacional em Riyadh

A primeira jornada do Longines Global Champions Tour de Riad começou com uma prova de velocidade (1,45m), patrocinada pela Invest Saudi.

Os melhores conjuntos do mundo estão a competir em Riad (Arábia Saudita). Foi o cavaleiro português, Rodrigo Giesteira Almeida com a égua SF Pegasus Cekanane, que impediu a Arábia Saudita de uma vitória em casa, parando o cronómetro em 61,26 segundos, nesta quinta-feira (26). Três segundos atrás dele, o olímpico saudita, Abdullah Alsharbatly com Atome des Etisses, conquistou o segundo lugar, fazendo o público local vibrar, enquanto o olímpico holandês, Maikel van der Vleuten com Luigi d’Eclipse ocupou o último lugar no pódio.

O percurso projectado pelo chefe de pista italiano Uliano Vezzani, composto por 12 obstáculos e 14 esforços, provou ser um teste de destreza e estratégia. Apenas treze conjuntos terminaram a prova sem faltas.

Falando exclusivamente com Rosie Tapner para a GCTV, Rodrigo Giesteira Almeida comentou, “Adoro o ambiente, as pessoas, e acho que é o melhor lugar para ter este tipo de competição de saltos. Portanto, sinto-me abençoado por estar aqui e vou dar o meu melhor durante todo o fim de semana para obter bons resultados.”

