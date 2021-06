Longines Global Champions Tour: Maikel van der Vleuten ganha a etapa de Valkenswaard 8 Junho, 2021 7:03

O holandês Maikel van der Vleuten venceu neste domingo (6) a etapa de Valkenswaard do Global Champions Tour.

Montando Kamara Van’t Heike, foi um dos sete atletas que saltou o percurso inicial e o desempate sem faltas, mas foi o mais rápido com o tempo de 39,18s.

O italiano Emanuele Gaudiano com Chalou foi o segundo classificado, a 7 centésimos de segundo do vencedor enquanto o holandês Harrie Smolders fechou o pódio com Monaco (39,35s). Rodrigo Gieteira Almeida que disputou esta etapa com Carado, penalizou apenas 1 ponto por excesso de tempo no percurso inicial, tendo ficado classificado em 14º lugar entre 39 conjuntos.

Com quatro etapas realizadas, o sueco Peder Fredricson lidera o ranking provisório do GCT com 124 pontos. Smolders é segundo classificado com 81.50 pontos e Pieter Devos em terceiro, com 81 pontos.

A próxima etapa vai decorrer em Estocolmo, no dia 20 de Junho.

Resultados Aqui