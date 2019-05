Longines Global Champions Tour: Danielle Goldstein venceu em Xangai – Luciana Diniz conquista brilhante 4º lugar (VÍDEO) 5 Maio, 2019 9:04

A cavaleira israelita Danielle Goldstein surpreendeu e venceu o Grande Prémio de Xangai (CHN) do Longines Global Champions Tour (CSI5*) disputado neste sábado.

Montando Lizziemary, Danielle foi a mais rápida (37,98s) das quatro atletas que terminaram o percurso inicial sem faltas e completaram o desempate com zero pontos. Danielle Goldstein foi oito centésimos de segundo mais rápida que o irlandês Darragh Kenny com Balou de Reveton que ocupou o segundo lugar (38,06s). O holandês Jur Vrieling completou o pódio com VDL Glasgow v. Merelsnest (40,63s).

A cavaleira luso-brasileira Luciana Diniz, que regressa a este circuito após uma ausência de oito meses, elevou bem alto as cores nacionais em Xangai, ficando às portas do pódio em 4º lugar, com o garanhão Hanoveriano Camargo 2 (41,53s).

Com 4 etapas realizadas, Pieter Devos (BEL) lidera provisoriamente o ranking do LGCT 2019 com 120 pontos, deixando o segundo lugar para o seu compatriota Niels Bruynseels (BEL) com 94 pontos, enquanto Daniel Deusser (BEL) com 83 pontos ocupa o terceiro lugar. Luciana, com 33 pontos, posiciona-se no 33º lugar deste ranking.

A próxima etapa será em Madrid (ESP), no dia 18.

Resultados – Grande Prémio

Ranking AQUI