London International Horse Show anuncia o regresso de “O Orgulho de Portugal – Lusitano Show”

Os organizadores do London International Horse Show confirmaram hoje o regresso do grupo de exibição “Orgulho de Portugal” – Lusitano Show ao Olympia, em 2023. O grupo vai demonstrar as suas magistrais habilidades de equitação e harmonia ao longo da semana do evento, que acontecerá de 13 a 18 de dezembro de 2023.

Em destaque estará o Cavalo Lusitano, o ex-libris de Portugal, representado através de um conjunto de 10 Lusitanos no espetáculo “O Orgulho de Portugal”, montados por alguns dos melhores cavaleiros de equitação de trabalho, numa demonstração tradicional de habilidade equestre.

Exibindo a inteligência, elegância, versatilidade e força desses cavalos, o “Orgulho de Portugal” é um espetáculo hipnotizante de precisão e beleza, enfatizado por uma rotina de carrossel de tirar o fôlego. Uma performance de ensino ao som da música que captura a natureza refinada dos movimentos e o talento requintado da raça, a exibição deste ano incluirá um número em que os cavaleiros carregam varas de fogo acesas.

A última vez que a exibição esteve em Londres foi em 2016, e espera-se que a apresentação de 2023 seja ainda mais impressionante do que foi há sete anos. Recentemente na Feira do Cavalo de Ponte de Lima, (foto), que ocorreu de 6 a 9 de julho, alguns membros desta equipe de exibição proporcionaram uma emocionante indicação do que pode ser esperado em Londres ainda este ano.