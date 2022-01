Livro: Equitação com Fins Terapêuticos

A mais recente obra literária de Ana Saldanha e Marco Batista, contendo Propostas Educativas de Intervenção para o Domínio Cognitivo, Sócio-Afetivo e Psicomotor. Um instrumento que não pode deixar de ler.

SINOPSE

Recorrendo a características específicas do movimento do cavalo, a equitação com fins terapêuticos transmite uma combinação de estímulos que vão além do nível físico, auxiliando no desenvolvimento das funções neurológicas e processos sensoriais. Este meio terapêutico é utilizado principalmente em indivíduos com deficiências físicas e/ou necessidades educativas especiais, para aquisição de benefícios a nível cognitivo, motor, social e emocional.

A equitação com fins terapêuticos é recorrentemente utilizada em condições neurológicas e outras patologias, tais como: perturbações do espetro do autismo, défice de atenção e hiperatividade, dificuldade intelectual e de desenvolvimento (Did), paralisia cerebral, acidente vascular cerebral (Avc), lesão da medula espinhal, alterações de comportamento e perturbações psiquiátricas, artrite, esclerose múltipla, trissomia 21, distrofia muscular, distúrbios sensoriais (deficiências visuais ou auditivas), amputações e outras patologias mais raras, tais como distúrbio do cromossoma 15.

Equitação com Fins Terapêuticos

de Ana Saldanha e Marco Batista

ISBN 9789898878403

Edição: 11-2020

