Live Stream: 38º Leilão PSI de cavalos de Dressage e Saltos em Ankum 22 Novembro, 2017 10:43

Nos dias 2 e 3 de Dezembro, realiza-se o 38º Leilão PSI onde serão apresentados jovens cavalos talentosos de Dressage e Saltos, especialmente seleccionados para esta ocasião.

No sábado, dia 25 de Novembro, terá lugar a primeira apresentação oficial dos cavalos de Dressage no P.S.I. Sport and Auction Center em Ankum, Alemanha. Caso não possa estar presente, poderá seguir a apresentação em directo através do Live Stream.

Caso esteja interessado em algum dos cavalos poderá contactar os seguintes colaboradores do PSI:

+49 (0) 5401 89 200

info@psi-sporthorses.de

Ullrich Kasselmann

+49 (0) 5401 89 200

Francois Kasselmann

+49 (0) 171 496 98 65

Emile Faurie

+49 (0) 171 480 87 68

+44 (0) 783 124 66 56

Hartmut Lammers

+49 (0) 175 650 55 80

Stephan Plüm

+49 (0) 172 340 57 50

Confira o catálogo AQUI