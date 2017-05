Lisboa recebe a elite dos cavaleiros nacionais e internacionais 18 Maio, 2017 7:17

O Hipódromo do Campo Grande vai receber, de 25 a 28 de Maio, o 97º Concurso de Saltos Internacional Oficial de Lisboa (CSIO de Lisboa) e conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.

Este é o mais antigo concurso no mundo realizado no mesmo local e contará com a presença de dezenas de cavaleiros de mais de 15 nacionalidades. O CSIO de Lisboa que é uma referência no calendário equestre internacional e no calendário turístico da capital portuguesa, terá como Chefe de Pista o Internacional português Bernardo Costa Cabral, um dos técnicos mais credenciados no mundo, tendo já feito parte de duas Olimpíadas, etapas da Taça do Mundo, bem como Campeonatos da Europa.

Com um Prize Money total de 146.5 mil euros este concurso de entrada livre, terá, ao todo, 4 grandes provas que contam para o Ranking Mundial Longines da Federação Equestre Internacional (FEI) e contará com cerca de 75 cavaleiros e mais de 200 cavalos.

A Taça das Nações (prova de equipas, dia 26 a partir das 18h00) contará para a liga FEI Nations Cup e será disputado entre 9 equipas. O Grande Prémio (dia 28 às 15h00), é qualificativo para o Campeonato da Europa 2017 e para o Jogos Equestres Mundiais de 2018.

Vão ser 4 dias de competições, e também 4 dias de um espectáculo desportivo de alto nível. Ao assistir ao CSIO de Lisboa vai testemunhar momentos inesquecíveis, com os melhores cavaleiros da actualidade.

Nesta 97ª edição, o CSIO de Lisboa conta ainda com provas de convidados de 1,15m e 1,25m, para que também os cavaleiros amadores possam viver de perto esta experiência ao estarem rodeados de cavaleiros de alto nível e desfrutar do ambiente vivido na Sociedade Hípica Portuguesa.

Nesta edição, realizam-se mais uma vez, duas festas no Hipódromo, no Bar do Jockey Restaurante, para a qual estão todos convidados, 6ª feita a partir das 00h00 e sábado a partir das 23h00.

