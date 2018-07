Lisa-Caroline Bartz seleccionada pela Federazione Italiana Sport Equestri 19 Julho, 2018 16:19

A atleta do Centro Hípico da Costa do Estoril, a italiana Lisa-Caroline Bartz, foi seleccionada pela Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) para defender as cores da Itália nos Campeonatos da Europa de Póneis 2018 que vão decorrer de 7 a 12 de Agosto, em Bishop Burton College, Reino Unido.

Assim vão representar a Itália os seguintes conjuntos:

Lisa- Caroline Bartz – Hemingway B

Silvia Diciatteo – Duesmann

Maria Beatrice Nucci – Prisco

Mia Zamperetti – Chantre’s Held

Reserva Rachele Bancora – Blakt’s Thomas.

Chefe de equipa: Laura Berruto

Médico Veterinário – Marco Eleuteri

Fonte: FISE AQUI

Campeonato da Europa Póneis