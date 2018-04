Linha Breeding Intacol: EPOLDRIN para Fases de Reprodução e Crescimento de Equinos 19 Abril, 2018 11:18

A escolha de um alimento para Éguas e Poldros deve ser bastante cuidada. 💭 “A melhor prevenção, é uma boa alimentação!”

A Linha Breeding Intacol – Epoldrin e Young – foi desenvolvida para cobrir as necessidades nutricionais de éguas, poldros e garanhões.

EPOLDRIN é um alimento composto muito digestível que combina fontes energéticas densas e proteína de qualidade superior. Com elevados níveis de minerais e vitaminas, este é o alimento ideal para fazer face ao aumento das necessidades associadas à gestação, períodos de aleitamento e crescimento.

Nestas fases, as forragens por si só não são suficientes para cobrir as necessidades nutricionais destes animais.

• Contém um nível elevado de proteína que ajuda a evitar a morte embrionária e, numa fase posterior, estimula o desenvolvimento fetal, a lactação e fertilidade.

• A disponibilidade de aminoácidos essenciais na dieta da égua melhora a qualidade do leite e, consequentemente, o crescimento do poldro.

• Contém níveis elevados de lisina, que em conjunto com o cálcio e fósforo do alimento concentrado, garantem um desenvolvimento esquelético do poldro maximizado.

• É altamente palatável para estimular o consumo.

• A vitamina E assegura a fertilidade e a transferência de imunidade passiva para o poldro durante a gestação, garantindo uma imunidade neo-natal fortalecida.

YOUNG é um alimento formulado para garantir que as necessidades alimentares de poldros durante o período de crescimento ficam correctamente asseguradas. Trata-se de uma seleção de cereais floculados que asseguram as elevadas necessidades energéticas do crescimento.

YOUNG foi concebido para complementar o leite materno logo desde a fase mais inicial. A habituação progressiva ao alimento concentrado durante a fase de lactação torna-se fulcral na fase de desmame, evitando períodos de stress e curvas de crescimento desadequadas.

YOUNG fornece aminoácidos essenciais, como a lisina e a metionina, para garantir o desenvolvimento e crescimento ao longo dos primeiros 12/18 meses de vida. Aminoácidos como a lisina e a metionina não podem ser produzidos pelo organismo destes jovens animais, sendo por isso vital fornecê-los na ração.

• YOUNG é integralmente fortalecido com níveis optimos de vitaminas e minerais ajustados a um crescimento sólido e adequado. Contém minerais quelatados para maximizar a sua absorção.

• Formulado com selénio orgânico e vitamina E natural com o objectivo de potenciar os processos anti-oxidantes e produções hormonais.

• YOUNG fornece iodo, ferro, magnésio, potássio e selénio que actuam como co-enzimas na formação sanguínea, óssea e fluídos corporais.

• Os minerais devem ser suplementados nas proporções correctas porque interagem entre eles.

• YOUNG é muito palatável, desta forma estimula a iniciação à alimentação sólida em poldros.