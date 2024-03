Liga Portuguesa de Trote e Galope inova com Podcast: o EQUINOCAST

A Liga Portuguesa de Trote e Galope surpreendeu os amantes das corridas de cavalos ao ingressar no mundo dos podcasts com o lançamento do “EQUINOCAST“. Este inovador podcast, agora disponível na plataforma YouTube, proporciona uma imersão única no universo equestre, oferecendo aos entusiastas uma experiência auditiva cativante. A antecipação está em alta para a estreia da segunda parte do segundo episódio, marcada para esta sexta-feira, dia 1 de março.

EQUINOCAST: Uma Nova Dimensão para os Amantes de Corridas de Cavalos

O EQUINOCAST surge como uma resposta ousada e inovadora por parte da Liga Portuguesa de Trote e Galope para aproximar ainda mais os fãs das corridas de cavalos. Em vez de se limitar às formas tradicionais de transmissão desportiva, o podcast oferece uma oportunidade única de mergulhar nos bastidores, explorar histórias fascinantes e participar numa conversa envolvente sobre o desporto equestre.

Segundo o Presidente da LPTG, Hélder Barbosa, o EQUINOCAST é mais do que um simples podcast, é uma porta de entrada para um mundo fascinante de histórias, emoções e conhecimentos sobre as corridas de cavalos em Portugal.