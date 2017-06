LGCT Mónaco: Italiano Alberto Zorzi ganha o Grande Prémio (VÌDEO) 26 Junho, 2017 13:50

O cavaleiro italiano Alberto Zorzi com o fantástico Cornetto K (Cornet Obolensky) propriedade de Victory Equestrian Sport BV, conquistou este sábado à noite o seu primeiro Grande Prémio do Longines Global Champions Tour em Mónaco. Christian Ahlmann foi segundo classificado com a promissora égua Dolocia (Verdi) de 9 anos, colocando-se no primeiro lugar do Ranking do LGCT. Kevin Staut em terceiro lugar com For Joy van’T Zorgvliet HDC.

Apenas quatro dos 25 conjuntos classificaram-se para o desempate.

Uma sétima etapa incrível da Liga do Global Champions League que foi ganha pela equipa Vienna Eagles composta por Gregory Wathelet / Eldorado vh Vijverhof e Niels Bruynseels / Cas De Liberté Z que terminaram apenas com 1 ponto de excesso de tempo as duas voltas.

A Hamburg Diamonds segue na liderança da classificação geral com 133 pontos seguidos de St Tropez Pirates que ocupam o 2º lugar com 122 pontos.

Resultados Grand Prix HERE

Ranking LGCT