LGCT Madrid: Edwina Tops-Alexander conquista Grand Prémio (VÍDEO)

Edwina Tops-Alexander foi a vencedora do Grande Prémio do Logines Global Champions Tour de Madrid. A amazona australiana, montando “Fellow Castlefield”, fez o único percurso sem faltas.

A décima edição do Global Champions Tour de Madrid terminou neste domingo com um exigente Grande Prémio, no qual se destacou uma das cavaleiras mais premiadas do circuito, a australiana Edwina Tops-Alexander. A sua vitória no Grande Prémio da competição madrilena, organizada pela Oxer Sport, foi a nona no circuito, incluindo a vitória no Super Grande Prémio de Praga em 2018. Edwina, é a quarta cavaleira com mais vitórias na história dos Grandes Prémios do LGCT.

As bancadas do Club de Campo Villa de Madrid estavam lotadas para acompanhar o quarto Grande Prémio desta temporada, com um prémio pecuniário de meio milhão de euros, dos quais 165.000 euros foram para a vencedora.

No pódio, e com um ponto por excesso de tempo para ambos, estavam o cavaleiro dinamarquês Andreas Schou montando “Darc de Lux”, que ficou em segundo lugar, e o holandês Jur Vrieling, que montou “Long John Silver 3 N.O.P.” que ocupou a terceira posição.

