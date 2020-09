Leonor Moreira vence o CEI** de Sines 15 Setembro, 2020 6:58

Organizado pela Associação de Resistência Equestre Portuguesa (AREP), decorreu no passado fim-de-semana (11 e 12), o primeiro internacional de resistencia equestre de Sines, composto por 4 provas, CEI** 120km, CEI* 100km, CEP80km, CEP40km, que reuniu cerca de 64 participantes.

Leonor Moreira foi a vencedora do CEI**, ao cumprir o percurso de 120km com o debutante Chelem de Crouz, em 06:22:55s numa velocidade média de 19km/h. Rui Lanternas em segundo lugar com a égua Lusitana Alcantava (06:44:15), enquanto Margarida Serra Marques completou o pódio com Hortelã de Alcantara (06:56:50).

No CEI* que contou com a participação de 20 conjuntos, venceu João Pedro Carpinteiro com Thor Lor ao cumprir o percurso de 100km em 05:14:25 seguido de Pedro Sá e Almeida com Alto de Traclin que registou 05:31:52 enquanto Lourenço Aragão foi terceiro classificado 05:37:23.

No CEP 80km, venceu Vasco Maria Couceiro com Edipo e no CEP 40kms, o vencedor foi Nuno Alvar com Jaguar.

