Leonor Moreira sagra-se bicampeã nacional de raides 20 Abril, 2021 11:56

A Companhia das Lezírias, em Samora Correia, recebeu, no passado fim-de-semana, o Internacional de Resistência Equestre e o Campeonato Nacional de Raides Jogos Santa Casa, tendo Leonor Moreira conquistado o primeiro lugar no CEI3* 160 quilómetros.

No CEI3*, uma prova de 160 quilómetros dividida em 5 etapas, Leonor Moreira conquistou a medalha de ouro e pelo segundo ano consecutivo sagrou-se bicampeã nacional. Montando Chelem de Crouz, Leonor superou as 5 etapas em 17h40m38s, com uma velocidade média de 19,2km.

Com este resultado, Leonor Moreira conquistou também a edição de 2021 do Troféu Francisco Picão Barradas que decorreu em paralelo com o Campeonato Nacional de Raides Sénior.

Ana Margarida Costa foi 2.ª classificada com Vulcane de Crouz e Rui Lanternas, com Al Ral, foi bronze, com um tempo de 18h06m31s e uma velocidade média de 18,2km.

Finalizaram a prova seis cavaleiros; José Filipe com Couma Cabirat (4º); Ana Barbas, com Etelka du Vialaret (5º); Maria Barquera (ESP) com Kamil RC (6º).

No Campeonato Nacional Juniores e Jovens Cavaleiros o pódio ficou constituido da seguinte forma:

– Medalha de Ouro e Campeão Nacional – Miguel Brasão com J Ulano, com uma média de 20,9 Kms/h;

– Medalha de Prata e Vice-Campeão Nacional – João Comenda com Forcado Hospitais com uma média de 20,4 Kms/h;

– Medalha de Bronze – Filipe Costa com Xiada-Carkeixa F-V com uma média de 18,2 Kms/h.

