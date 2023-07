Leilão Online Internacional Dressage Top – 28 – 31 Julho

A Dressage Top lançou uma iniciativa exclusiva e sem precedentes: fique a par de todos os detalhes do LEILÃO INTERNACIONAL da DRESSAGE TOP!

Face a uma mudança de rumo no seu projecto de criação, a Dressage Top irá disponibilizar para o mercado internacional um conjunto alargado de cavalos Lusitanos e Luso-Warmbloods. Esta é uma oportunidade extremamente interessante para criadores que possam estar interessados em reforçar o seu efectivo ou para cavaleiros que procurem jovens cavalos de qualidade superior.

O catálogo da Dressage Top inclui uma seleção de 27 cavalos, que incluem na sua genética garanhões de renome mundialmente conhecidos como o Olímpico Rubi AR, bem como os garanhões recomendados Jasmim Plus e Lord Plus. Nas linhagens warmblood destacam-se o Quaterhit, propriedade Helgstrand, e o campeão Bundeschampion – o fantástico Secret! Convidamo-vos a conhecer o detalhe do catálogo do leilão AQUI.

De destacar que a maioria dos cavalos pode ser exportada a nível global, já que todos os cavalos têm exame de piroplasmose disponível, sendo a grande maioria negativa! Está também disponível um conjunto de RX, que pode ser consultado por todos aqueles que se registem na plataforma do leilão – registe-se AQUI.

Caso queira conhecer os cavalos pessoalmente, não hesite em agendar uma visita nossas instalações em Palmela. As marcações devem ser feitas via e-mail: rodolpho@dressagetop.com

Marque a data no seu calendário: as licitações estarão abertas entre os dias 28 a 31 de Julho de 2023. Prepara-se antecipadamente: estude o catálogo AQUI, registe-se para licitar AQUI e para ter acesso a todos os documentos de cada cavalo! Não deixe de aproveitar esta oportunidade única! Em caso de dúvidas a equipa Dressage Top estará aqui para o apoiar e esclarecer.

Estamos em contagem decrescente: falta precisamente 1 semana para o leilão começar!