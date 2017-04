Leilão de 30 equinos em Alfeizerão

É já quarta-feira, 05 de abril, às 10h00, que decorre o primeiro Leilão Público de Cavalos, no Centro Equestre Internacional de Alfeizerão.

Alfeizerão será o palco para a organização desta iniciativa, cujo objetivo é reunir proprietários e criadores para promover equinos das mais diversas raças. O evento acolhe mais de 30 cavalos de 6 raças distintas: Puro Sangue Lusitano, KWPN (Warmblood Holandês), BWP (Warmblood Belga), Cavalo de Desporto Espanhol, Trotador Francês e Português de Desporto.

O Leilão é Público e aberto a todos os interessados, que podem pré registar-se, sem qualquer custo, aqui.

Equinos em Leilão

Os equinos estão disponíveis para visita por potenciais interessados entre 03 e 05 de Abril, dia do Leilão.

Serão leiloados 15 machos, entre os quais, um garanhão aprovado pela APSL (Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano), um medalhado com prata no Festival Internacional do Puro Sangue Lusitano 2013 (Classe I – Poldros de 1 ano) e um que se apurou para a final do Circuito Hípico del Sol, com 7 zeros. Das 16 fêmeas, duas são confirmadas gestantes do garanhão “Equador MVL” e da linhagem do “Quixote MVL”.

É possível encontrar equinos de diversas linhagens de relevo, como “Ortigão Costa”, “Lord Z”, “Verdilhão”, “Nilo”, entre outras.

Cada cavalo terá, em leilão, um período de demonstração de 10 minutos, para apreciação por parte de potenciais interessados.

A iniciativa resulta de uma parceria entre o estabelecimento de leilão LEILOSOC Market Partners® e o Centro Equestre Internacional de Alfeizerão (CEIA), onde decorre a iniciativa.

Consulte os Lotes a Leilão

Para mais informações:

CEIA | ceia@ceia.pt

LEILOSOC® | equinos@leilosoc.pt