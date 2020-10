Leilão da Coudelaria de Alter pela primeira vez em “formato on-line” 15 Outubro, 2020 17:55

O Leilão Anual da Coudelaria de Alter vai ter lugar no próximo sábado, dia 17 de outubro, com algumas novidades.

Adiado inicialmente devido à Covid19, o leilão vai realizar-se de forma não presencial e em moldes diferentes dos habituais, em respeito pelas medidas de prevenção da expansão da pandemia. Este ano vai ser possível licitar um dos 16 cavalos a leilão sem sair de casa. Quem estiver interessado em submeter propostas deverá requisitar um registo prévio na secretaria de Alter, até ao dia 17 de outubro, pelas 12h, através do e-mail geral@alterreal.pt. Depois da inscrição feita, através do mesmo email, poderão ser submetidas propostas escritas até às 14h de dia 17 de outubro. Todas as propostas recebidas serão analisadas no dia 17 de outubro às 15h e os cavalos serão entregues à proposta de maior valor.

De salientar que nos últimos anos os cavalos com sangue Alter Real têm atingido performances de nível internacional, nomeadamente, no domínio da Dressage. Alguns dos animais presentes a leilão são netos do Rubi AR que participou nos Jogos Olímpicos 2012, e outros filhos do Beirão AR que representou Portugal nos últimos campeonatos da Europa de Dressage 2019/Roterdão e que qualificou a equipa de Portugal para os próximos Jogos Olímpicos.

A leilão estarão nove éguas e sete machos cujos perfis completos com fotos, vídeos e base de licitação, podem ser consultados no website da Coudelaria de Alter, www.alterreal.pt .

Os detalhes do novo regulamento podem ainda ser consultados através do link

PR