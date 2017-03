La Zarzuela: Preparadores Portugueses vencem 3 das 7 mangas em disputa! 6 Março, 2017 19:51

A jornada inaugural da temporada 2017 do Hipódromo de La Zarzuela – Madrid contou com a realização de sete mangas repartidas por várias distâncias.

Vindo de Portugal, Sant’Alberto (ITY) da quadra Silver com preparação de Diogo Teixeira disputou uma competitiva prova categoria C sobre os 2200 metros, vencendo-a com grande facilidade.

Com preparação e propriedade de José Carlos Cerqueira, Ciudadela (IRE) da quadra Zezinho montada do jóquei Luso Dinis Ferreira alcançou uma vitória de ponta-a-ponta sobre os 1800 metros.

Tiago Martins venceu a prova rainha desta jornada, uma categoria C para poldros de 3 anos dotada com 20-400€ em prémios. El Inca (SPA) da quadra espanhola Siempre Fani fez todo o recorrido nas últimas posições impondo um brilhante sprint final, vencendo por um corpo esta manga de 1600 metros.

Destaque ainda para a excelente exibição do equino preparado por Hélder Pereira, Half a Billion (IRE) da quadra A Granxa, que numa prova de 1100 metros em linha recta liderou desde o início cedendo a vitória apenas nos últimos metros, alcançando assim uma prestigiosa 2ª posição.

Fonte: Hélder Barbosa