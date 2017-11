Kent Farrington conquista o Grande Prémio Taça do Mundo em Toronto 9 Novembro, 2017 9:53

O americano, nº1 do ranking mundial Longines por sete meses consecutivos, Kent Farrington, conquistou nesta quarta-feira o Grande Prémio Taça do Mundo (CSI4*) em Toronto, Ontário.

Seis conjuntos saltaram a primeira mão da prova desenhada pelo brasileiro Guilherme Jorge e ficaram apurados para a barrage. Porém, nenhum destes conjuntos conseguiu bater of tempo de Farrington com Voyeur de 15 anos que registou 35,51s que bateu o irlandês Shane Sweetnam que ficou classificado com Main Road em segundo lugar (36,84s). Sharn Wordley da Nova Zelândia com Barnetta completou o pódio (43,48s).

“Voyeur tem sido espectacular na minha carreira desportiva e devo muito à família Nusz, proprietários do cavalo pelo seu apoio incondicional. Com Voyeur participei nos meus primeiros Jogos Olímpicos tendo conquistado a medalha de prata por equipas e ficado apurado para o desempate da medalha de ouro individual além de vencermos inúmeras provas de nível grande premio. Hoje, o cavalo confirmou ser um campeão.”

$150,000 Longines FEI World Cup™ Jumping Toronto – 08/11/2017

1. Kent Farrington – United States – Voyeur – 0:0/35.51

2. Shane Sweetnam – Ireland – Main Road – 0:0/36.84

3. Sharn Wordley – New Zealand – Barnetta – 0:0/43.48

4. Beezie Madden – United States – Breitling – LS -0:4/35.78

5. Ian Millar – Perth, ON – Dixson – 0:4/40.53

6. Conor Swail – Ireland – GK Coco Chanel – 0:15/51.39

7. Leslie Howard – United States – Donna Speciale – 4/71.83

8. Hardin Towell – United States – Lucifer V – 4/71.92

9. Ali Ramsay – Victoria, BC – Hermelien VD Hooghoeve – 4/72.07

10. Tiffany Foster – North Vancouver, BC – Tripple X III – 4/75.08

11. Daniel Coyle – Ireland – Cita – 4/75.79

Resultados completos AQUI