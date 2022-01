Juventude: Programa Geração Talento Equestre 3 Janeiro, 2022 10:15

A Federação Equestre Portuguesa informa que as actividades relacionadas com o programa Geração Talento Equestre terão início nos próximos Dias 08, 09, 15 e 16 de Janeiro nas instalações do Clube Hípico do Norte e da Sociedade Hípica Portuguesa respectivamente.

O programa de treino consistirá em sessões abertas aos Cavaleiros dos diversos escalões da Juventude, pelo que solicitamos a todos os interessados inscrição (formulário anexo) para António Frutuoso de Melo através do email afmelo@fep.pt, sendo as mesmas consideradas pelo Ranking FEP e na ordem dos 20 conjuntos.

As sessões de treino serão monitorizadas por Antonis Petris e Luís Negrão, sendo desejável a presença de todos os treinadores.

Durante as sessões serão apresentadas as linhas orientadoras do programa e cronograma de actividades para a época desportiva de 2022.

A seu tempo será enviada agenda e demais informação relativa às sessões abertas dos próximos dias.