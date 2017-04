Jumping Antuérpia: Italiano Gaudiano o mais rápido na qualificativa JumpingClash Challenge 20 Abril, 2017 9:23

Triunfo de Emanuele Gaudiano com Chalou (x Chacco Blue) na qualificativa para o Accenture JumpingClash Challenge cuja final terá lugar na próxima sexta-feira (21). Esta prova, patrocinada pela BMW, vai distribuir €150 mil euros em prize money no CSI5* de Antuérpia (Bélgica). Gaudiano foi o cavaleiro mais rápido tendo registado uma prova limpa (1,50m) em 67,35 segundos, relegando para o segundo lugar o brasileiro Pedro Veniss com For Felicia (x For Pleasure) (68,55s).

O belga Constant van Paesschen foi terceiro classificado com Calore van de Helle (x Casall), tendo terminado a prova em 68,62 segundos.

Patrice Delaveau (FRA) foi o último participante a alcançar o apuramento para a prova Jumping Clash. Montando Aquila HDC (x Ovidius) fizeram uma prova limpa em 68,82 segundos.

Resultados AQUI