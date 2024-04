Jovens cavaleiros inscritos no CSIO da Juventude em Compiégne

De 18 a 21 de Abril a cidade francesa de Compiégne, recebe um CSIO YR, CSIO Junior, CSIO Children, CSIO Poney e CSI-U25, enquadrado no “Festival du Cheval 2024”, que ocorre no espaço “Stade Équestre du Grand Parc” até ao primeiro fim de semana de maio, quando chegará a vez do CDI.

O evento começa esta quinta-feira com as primeiras provas e no qual estão inscritos os nossos representantes:

CSIOCh-NC-Y

Eduarda Borges com Golden Blue Murila e Major’s Pleasure

Dianna Ferreira Pinto com Action Boy Z e Lascadello-F

Tomás Sabino Gonçalves com Forkaman du Rozel e Utrillo du Fruitier

Emilia Hermelin com Another Tiji Z

Constança Pires com Harmony do Casal

CSIOJ-NC-Y

Carolina Amorim Baptista com Codexoon e Jesilette

Angela Cunha Carvalho com Donner

Martim Ribeiro com Feliberlina T

Afonso Bento com Simba de Olid e Simply Red

Peter Lennon com Eternity

CSIOY-NC-Y

Carlota Pires com Felicite Ste. Hermelle e Beluga Ste. Hermelle

Resultados completos AQUI



Siga o concurso em directo através de ClipMyHorse.TV