Jornadas Equestres Transfronteiriças Almeida e Ciudad Rodrigo 21 Outubro, 2019 12:08

Na próxima quinta e sexta-feira – dias 24 e 25 de Outubro, vão realizar-se as Jornadas Equestres Transfronteiriças de Almeida e Ciudad Rodrigo no Picadeiro D’ EL Rey em Almeida.

Tratam-se de umas Jornadas Equestres promovidas pelo Município de Almeida em colaboração com o Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo – Espanha, com o apoio e patrocínio da CCDRC e da Junta de Castilla y León.

Durante os dois dias das jornadas, estarão presentes especialistas, profissionais e diversas entidades portuguesas e espanholas do sector equestre, bem como criadores e apaixonados pelo cavalo Puro Sangue Lusitano e pelo cavalo Pura Raça Espanhola. No seguimento da aposta dos dois municípios no Turismo Equestre, estas jornadas abordarão ainda os impactos de feiras nacionais e internacionais nos territórios, a utilização do cavalo para fins terapêuticos, o cavalo como elemento cultural dos dois países na zona raiana, e as dificuldades e oportunidades dos criadores de pura raça na região.

As atividades das Jornadas iniciam-se na terça e quarta feira com o envolvimento de aproximadamente 100 crianças do Concelho de Almeida e da Comarca de Ciudad Rodrigo, onde os mais pequenos terão uma ideia do trabalho diário com estes animais, e de noções básicas relativamente ao ensino desta modalidade. Na sexta-feira, após o término dos trabalhos, os oradores e participantes inscritos nas Jornadas, deslocar-se-ão até Ciudad Rodrigo, sob convite do respetivo Ayuntamiento, para assistirem a uma demonstração equestre que decorrerá na Finca Casa Sola, e respectiva conclusão destas Jornadas Equestres.

A participação nestas jornadas é gratuita mas de inscrição obrigatória – https://jornadasequestresalmeidaciudadrodrigo.com

Confira o pré-programa AQUI

PR